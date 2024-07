Fiuk e Deolane: polêmica envolve suposta relação e exposição do cantor Fiuk insinua que teve algo com Deolane e ela fica brava, vaza conversa e expõe o cantorLeia a matéria completa no nosso parceiro...

Ric|Do R7 01/07/2024 - 18h35 (Atualizado em 01/07/2024 - 18h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share