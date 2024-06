Homem é preso por abusar de menor de idade no Paraná

Ric |Do R7

Suspeito de abusar de menor de idade é preso no Paraná

Um homem foi preso nesta quinta-feira (20) em Cianorte, no Noroeste do Estado, por abusar de uma menor de 18 anos. O suspeito, de 44 anos, teria cometido o abuso em março, considerado estupro de vulnerável, no mesmo município.

