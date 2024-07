Homem preso por abuso de adolescente de 13 anos no Paraná choca a população Um homem de 35 anos que estava “casado” com uma adolescente de 13 anos foi preso, nesta segunda-feira (8), por descumprimento de...

Homem “casado” com adolescente de 13 anos é preso por abuso no Sudoeste do PR

Um homem de 35 anos que estava “casado” com uma adolescente de 13 anos foi preso, nesta segunda-feira (8), por descumprimento de medida protetiva e estupro de vulnerável. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a captura aconteceu na zona rural de Verê, no Sudoeste do estado.

