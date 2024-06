Incêndio destrói ônibus no litoral do Paraná Um ônibus pegou fogo e ficou completamente destruído pelas chamas na noite de terça-feira (25), na BR-376, em Guaratuba, no litoral...

