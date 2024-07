Jovem agredida no Chile aguarda retorno ao Brasil A paranaense que foi agredida em Santiago, no Chile, no final do mês de junho, recebeu alta hospitalar e aguarda compra de passagem...

Paranaense agredida no Chile aguarda compra de passagem para voltar ao Brasil

A paranaense que foi agredida em Santiago, no Chile, no final do mês de junho, recebeu alta hospitalar e aguarda compra de passagem para retornar ao Brasil. A informação foi repassada pela irmã de Maressa Nunes à equipe da RICtv Maringá, no início da noite desta terça-feira (2).

