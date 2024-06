Ric |Do R7

Justiça age contra crime brutal: Trio é indiciado por homicídio de criança no PR Uma de 10 anos criança foi morta com um tiro na cabeça em abril deste ano, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Atualmente...

Trio é indiciado por homicídio de criança morta com tiro na cabeça no PR Caroline de Souza Machado

Uma de 10 anos criança foi morta com um tiro na cabeça em abril deste ano, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Atualmente o Ministério Público do Paraná (MPPR) apresentou denúncia criminal contra três homens envolvidos na morte da vítima.

