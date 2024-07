Moradores de Londrina pedem melhorias nas vias públicas As vias públicas da cidade de Londrina, no Norte do Paraná, são o tema desta quarta-feira (10), na série especial "A Cidade que Queremos...

‌



A+

A-

Eleições 2024: Moradores de Londrina reclamam das vias públicas; veja série da RICtv Caroline de Souza Machado

As vias públicas da cidade de Londrina, no Norte do Paraná, são o tema desta quarta-feira (10), na série especial "A Cidade que Queremos", da RICtv. A produção mostrará os principais problemas enfrentados pela população que requerem atenção por parte dos candidatos à prefeitura e a vereança no pleito de 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Amado Batista fala sobre morte de criança; veja detalhes na Hora da Venenosa

• Eleições 2024: Moradores de Londrina reclamam das vias públicas; veja série da RICtv

• | RIC NOTICIAS OPINIÃO | #aovivo