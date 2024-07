Ric |Do R7

Motorista embriagado causa acidente e foge em Curitiba Um motorista perdeu o controle do carro e invadiu uma casa na noite de sábado (6), no bairro Tatuquara, em Curitiba. Ele fugiu após...

Motorista com sinais de embriaguez foge após bater carro em casa no Tatuquara

Um motorista perdeu o controle do carro e invadiu uma casa na noite de sábado (6), no bairro Tatuquara, em Curitiba. Ele fugiu após o acidente e abandonou o veículo no local.

