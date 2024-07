Novo técnico do Athletico é destaque no Bate Pronto O Bate Pronto desta segunda-feira (04) vai falar sobre a contratação do treinador Martin Varini, uruguaio de 32 anos que assumirá...

Ric|Do R7 08/07/2024 - 12h13 (Atualizado em 08/07/2024 - 12h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌