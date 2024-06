Paraná Clube em busca da liderança no Campeonato Paranaense

Ric |Do R7

Paraná Clube mira liderança; veja tudo que está em jogo na última rodada

Já garantido na próxima fase, o Paraná Clube terá uma rodada decisiva no domingo (30). O Tricolor jogará contra o Paranavaí para confirmar a liderança da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense e, com isso, poder decidir o mata-mata em casa.

