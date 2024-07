Ric |Do R7

Sergio Moro critica benefícios a montadoras do Nordeste na reforma tributária O senador pelo Paraná, Sergio Moro, usou as redes sociais para se manifestar sobre um dos textos da reforma tributária que pode trazer...

‌



A+

A-

Sergio Moro critica benefícios a montadoras do Nordeste na reforma tributária

O senador pelo Paraná, Sergio Moro, usou as redes sociais para se manifestar sobre um dos textos da reforma tributária que pode trazer benefícios para montadoras do nordeste, em detrimento a outras regiões, como o Sul do Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Sergio Moro critica benefícios a montadoras do Nordeste na reforma tributária

• Suspeito de agredir funcionário de posto com garrafada no rosto é identificado

• Polícia investiga agressão a bebê de seis meses após briga entre os pais que trocam acusações