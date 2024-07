Tragédia: Menino de 7 anos morre ao tentar proteger mãe de agressões do padrasto Um menino, de sete anos, morreu após tentar defender a mãe das agressões do padrasto. O caso foi registrado no último sábado (29),...

Ric|Do R7 03/07/2024 - 16h03 (Atualizado em 03/07/2024 - 16h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share