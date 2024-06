Tragédia nas estradas: Motorista de 27 anos morre afogado em acidente no Paraná Um motorista de 27 anos morreu afogado após sair da pista e cair com o carro no Rio Iguaçu. A situação aconteceu na manhã deste domingo...

Alto contraste

A+

A-

Motorista de 27 anos morre afogado após sair da pista e cair em rio no Paraná

Um motorista de 27 anos morreu afogado após sair da pista e cair com o carro no Rio Iguaçu. A situação aconteceu na manhã deste domingo (23), em União da Vitória, no Sudoeste do Paraná. A vítima foi identificada como Mayke Zatorski.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Motorista de 27 anos morre afogado após sair da pista e cair em rio no Paraná

• Balsa arrasta van para dentro da água no Litoral do Paraná; VEJA O VÍDEO

• Athletico x Corinthians: acompanhe o pré-jogo e a transmissão da partida ao vivo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.