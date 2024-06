Deputado critica uso de espaço religioso para agenda política

Dom João Justino defendeu que indígenas precisam ‘garantir seu direito às terras com a demarcação de reservas’ durante celebração no Santuário de Anchieta, no ES

Leia a matéria completa no nosso parceiro Política: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.