Tio Ostinho, seu legado é imortal

'Seu legado é imortal' (Reprodução/Instagram)

Se foi um dos maiores, se não o maior comunicador do Brasil. Carismático, criativo, talentoso, irreverente, visionário, ousado… Washington Rodrigues, o Apolinho. Flamenguista roxo. O Rei do rádio no Rio de Janeiro. Para nossa família, Tio Ostinho. Meu tio-avô. Irmão da minha querida, amada e saudosa Vó Haydee, mãe do meu pai.

Passei minha infância na casa do Tio Ostinho e da Tia Lúcia. Aguardava ansiosamente o fim de semana para ir para lá brincar com os meus primos, filhos dele, Ostinho, Bruno e Patrícia. Sempre adorei os três. Hoje meu coração e minhas lágrimas estão com eles.

Tio Ostinho, que Deus te receba. O Brasil te saúda e te homenageia. Já eu, te agradeço por ter feito da minha infância e parte da pré-adolescência um momento mágico, divertido e inesquecível!

Seu legado é imortal!

