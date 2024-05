10% dos carros novos mais vendidos do país são híbridos e elétricos BYD já aparece na nona posição de market share no país com 3,3% e mais de 21,9 mil unidades vendidas

BYD Dolphin BYD Dolphin

Os dados divulgados pela Fenabrave, federação dos distribuidores de veículos, mostram que entre janeiro e abril 691 mil veículos foram vendidos no país. A surpresa é que os carros híbridos e elétricos começam a ganhar mais espaço. Dos 50 modelos mais vendidos, 5 já são eletrificados o que representa 10%.

Ora 03 ou BYD Dolphin por R$ 150 mil: COMPARATIVO COMPLETO - qual você compraria? Veja o vídeo!

BYD lidera elétricos e Toyota os híbridos

Outra surpresa é que a BYD já aparece na nona posição de market share no país com 3,3% e mais de 21,9 mil unidades vendidas. O Dolphin Mini é atualmente o carro elétrico mais vendido com 3.000 unidades comercializadas em abril e o Corolla Cross que tem opção híbrida, já vende mais de 3.700 unidades por mês. Deste total, 14% são híbridos segundo a Toyota.

Haval H6 2025 ganha novidades no Brasil mas não terá visual atualizado (GWM/Divulgação)

Logo atrás do Corolla Cross vem o Corolla também vendido em opção híbrida que emplacou 3.104 unidades. O BYD Song Plus DMi que é exclusivamente híbrido vendeu 1.699 unidades no mês de abril. O GWM Haval H6 vendido em três versões vendeu 1.609. Estes volumes separados do BYD e GWM já são maiores do que carros como Citroën C3 e Peugeot 208.

1º Volkswagen Polo 12.434

2º Fiat Strada 11.497

3º Chevrolet Onix 9.087

4º Fiat Argo 8.599

5º Hyundai HB20 8.194

6º Chevrolet Onix Plus 7.049

7º Volkswagen T-Cross 6.224

8º Chevrolet Tracker 5.670

9º Fiat Mobi 5.420

10º Volkswagen Saveiro 5.373

11º Hyundai Creta 5.335

12º Volkswagen Nivus 5.259

13º Renault Kwid 5.185

14 Toyota Hilux 4.792

15º Nissan Kicks 4.582

16º Jeep Renegade 4.382

17º Honda HR-V 4.285

18º Jeep Compass 3.914

19º Fiat Toro 3.896

20º Fiat Fastback 3.885

21º Toyota Corolla Cross 3.754

22º Fiat Pulse 3.539

23º Fiat Cronos 3.403

24º BYD Dolphin Mini 3.143

25º Toyota Corolla 3.104

26º Caoa Chery Tiggo 7 3.026

27º Caoa Chery Tiggo 5X 2.731

28º Chevrolet Montana 2.534

29º Chevrolet S10 2.473

30º Volkswagen Virtus 2.456

31º Ford Ranger 2.382

32º Chevrolet Spin 2.321

33º Toyota Yaris 2.227

34º Renault Duster 2.070

35º Hyundai HB20S 2.065

36º Ram Rampage 1.756

37º BYD Song Plus 1.699

38º Toyota Yaris Sedan 1.670

39º BYD Dolphin 1.619

40º GWM Haval H6 1.609

41º Renault Kardian 1.581

42º Toyota SW4 1.561

43º Citroën C3 1.537

44º Peugeot 208 1.472

45º Fiat Fiorino 1.454

46º Mitsubishi L200 Triton 1.257

47º Citroën C3 Aircross 1.120

48º Nissan Frontier 1.119

49º Renault Oroch 1.095

50º Jeep Commander 1.093