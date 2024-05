BYD Dolphin Mini vendeu mais que o Toyota Corolla em abril: veja o número

Alto contraste

Lançado em fevereiro deste ano, o BYD Dolphin Mini já figura entre os modelos elétricos mais vendidos. Segundo dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - Renavam, foram emplacadas 3.143 unidades do compacto 100% elétrico em abril deste ano superando o próprio recorde anterior. Os números cresceram mais em função dos eventos de venda que a rede de concessionários tem feito, os chamados “Electric Days”.

LANÇAMENTO BYD DOLPHIN MINI DECEPCIONOU? vai tirar clientes do Onix, HB20 e Polo 1.0 turbo? Veja o vídeo!

O BYD Dolphin Mini vendeu mais do que modelos compactos como Citroën C3 e Peugeot 208, que juntos tiveram 3.009 unidades emplacadas. Também superou o tradicional Toyota Corolla, que teve 3.104 unidades negociadas, bem como o Yaris, que teve 2.227 unidades comercializadas no mesmo período.

O BYD Dolphin Mini ainda superou outros carros da marca como o híbrido Song Plus DMi, que teve 1.699 unidades vendidas em abril e o Dolphin com 1.619 unidades e que antes era o elétrico mais vendido do país. Por fim, ainda ficou na frente do Caoa Chery Tiggo 7, que baixou o preço para ter mais unidades vendidas, ficando com 3.026 unidades contabilizadas no mesmo período.

O BYD Dolphin Mini tem motor elétrico de 75 cv e 13,5 kgfm de torque suficiente para chegar a 130 km/h. A bateria tem 38 kwh suficiente para cerca de 280km no ciclo Inmetro e na prática pode superar os 300 km por recarga.