Veja 5 carros automáticos que custam o preço de um Renault Kwid 0km

Kwid 2023 Kwid 2023 (Renault Divulgação)

Carros zero quilômetro estão cada dia mais caros e isso não é nenhum segredo. Os modelos mais baratos do nosso mercado hoje são o Fiat Mobi e o Renault Kwid. O segundo exemplo em sua versão Outsider com perfil aventureiro custa hoje cerca de R$ 75 mil.

KWID 2023 EVOLUIU MESMO? É melhor quero Fiat Mobi?

No entanto, é um carro compacto com motor 1.0Sce flex, câmbio manual, e pouco espaço para a maioria das famílias. Mas o que é possível comprar hoje em dia pelo mesmo preço de um Renault Kwid?

5 carros automáticos que custam o preço de um Renault Kwid 0km (Honda/Divulgação)

Honda Civic 2015: R$ 75 mil

O sedã da Honda é uma alternativa de um carro com motor mais potente e câmbio automático que merece a atenção. Seu visual remonta a penúltima geração do sedã e traz motor 1.8 flex, de quatro cilindros em linha e 16 válvulas, com 140 cv de potência com etanol e 139 cv com gasolina. O torque é de 17,7 kgfm com etanol e 17,5 kgfm com gasolina e a velocidade máxima é de 190 km/h. É um carro geralmente completo com ar condicionado digital, rádio com conexão Bluetooth e outras comodidades.

5 carros automáticos que custam o preço de um Renault Kwid 0km (Jeep/Divulgação)

Jeep Renegade 2018: R$ 72,9 mil

O Jeep Renegade foi um dos SUVs mais vendidos do país por vários anos. No ano de 2018 ainda tinha motor 1.8 aspirado, mas já em sua versão atualizada para render 139cv e 19,3kgfm de torque combinado com câmbio automático de seis marchas.

Procure pelas versões mais equipadas como a Longitude que terão rodas de 18 polegadas, ar-condicionado digital e central multimídia com tela de cinco polegadas. É um carro com mais espaço para os passageiros e embora tenha consumo mais elevado de combustível em função do seu peso, é bem adequado para viagens e traz bom conforto a bordo.

5 carros automáticos que custam o preço de um Renault Kwid 0km (Toyota/Divulgação)

Toyota Corolla 2015: R$ 70 mil

O sedã da Toyota terá o visual anterior a uma profunda reestilização, mas não deixará de ser um bom carro usado. Tem motor 2.0 aspirado de 153cv sendo mais potente que o Civic como contraponto, mas seu câmbio automático terá só quatro marchas enquanto o rival terá cinco velocidades. O espaço interno era e ainda é digno de elogios e o porta malas de 507 litros era o maior da época.

5 carros automáticos que custam o preço de um Renault Kwid 0km (Volkswagen/Divulgação)

Volkswagen Polo 1.6 MSi 2019: R$ 71 mil

O Hatch da Volkswagen também entra na nossa lista, pois se trata da mesma geração vendida até hoje com o conforto do câmbio automático de seis marchas. Mas dentro do nosso “limite” essa versão não será a turbinada 200TSI, mas a 1.6 MSi de 116cv. É um carro sólido, de manutenção simplificada pelo motor aspirado e geralmente terá multimídia a bordo além de itens de segurança como os seis airbags.

5 carros automáticos que custam o preço de um Renault Kwid 0km (Renault/Divulgação)

Renault Duster 1.6 CVT 2018: R$ 71 mil

O Renault Duster é uma boa opção de SUV por conta da suspensão elevada e também da manutenção em conta do seu motor nesta versão. Com este orçamento é possível comprar um Renault Duster 1.6 16V Expression CVT (Flex) equipado com motor 1.6SCe de 120cv e transmissão automática continuamente variável de baixíssima manutenção. Não será um carro muito equipado e terá uma multimídia lenta, mas sua manutenção é simples e robusta.