Jeep Renegade, Compass e Commander agora têm garantia de 5 anos Modelos feitos no país contam com maior prazo, que também vale para seminovos

Alto contraste

A+

A-

Jeep Compass linha 2025

Em meio ao lançamento da linha 2025 de Compass e Commander, que ganham novas versões e opção de motor 2.0 turbo, a Jeep acaba de anunciar que os modelos nacionais têm cinco anos de garantia de fábrica. A garantia vale para Compass e Commander 2025 e para o Renegade, e também vale para os modelos 2024, que terão o prazo estendido automaticamente.

COMMANDER 2025 agora com NOVO MOTOR! Anda muito e tem novos itens: preços e versões. Veja o vídeo!

“Só uma marca que confia no seu produto é capaz de oferecer um benefício como esse. A nova garantia de 5 anos reflete na nossa missão de oferecer a melhor experiência possível aos nossos clientes”, diz Hugo Domingues, vice-presidente da Jeep para a América do Sul. A garantia para modelos importados como o novo Grand Cherokee, Gladiator e Wrangler seguem com três anos de cobertura.

Jeep Commander chega à linha 2025 mais barato e com novo motor de 272cv

Garantia extra para usados; mas com condições

Todos os Jeep Compass, Commander e Renegade fabricados a partir de 2022 que tenham até 60.000 km rodados também terão mais dois anos de garantia, que passa de três para cinco anos automaticamente.

Jeep Renegade (Jeep/Divulgação)

Além da quilometragem, é preciso que os modelos tenham passado pelo programa de manutenção nas concessionárias como preconiza o manual do veículo.