Testamos o novo Polo Robust: versão básica sai por quase R$ 90 mil Modelo de entrada é baseado no Polo Track e custa menos para clientes com CNPJ

O Polo Robust é mais um “reforço” (quase um pleonasmo) no portfólio da Volkswagen para aqueles que buscam um carro de entrada com atributos de manutenção baixa e elevada confiança mecânica. Apesar do preço de quase R$ 90 mil, o Polo Robust estreia na Expo Londrina, onde pudemos realizar um teste rápido da novidade.

NOVO VOLKSWAGEN POLO ROBUST: vale os R$ 89 mil? O que ele traz por esse preço?

Visualmente, o Volkswagen Polo Robust é baseado na versão Track, sem a reestilização que estreou há pouco mais de um ano. Para muitos clientes, pode até passar despercebido, apesar de o Polo trazer um adesivo na tampa escrito “Robust” em cinza.

A suspensão do Polo Robust é 6 mm mais alta na frente e 10 mm na traseira, um atributo que proporciona maior conforto ao circular em estradas de chão, vias internas de fazendas, mas também em ruas esburacadas das periferias das grandes cidades.

O Robust recebe suspensão elevada e dois kits de acessórios compostos por engate e tapete de porta-malas, além de um conjunto de protetor de grade, capa de vinil para os bancos e proteção de borracha para o assoalho.

Por dentro, o Polo Robust é pura simplicidade. Volante sem comandos, bancos em tecido e ausência de mescla de cores, tudo está ali.

O Polo Robust abre mão de multimídia e rádio, mas conta com itens básicos como ar-condicionado, direção elétrica e vidros dianteiros elétricos. No porta-malas, não há tampão, o qual pode ser adquirido posteriormente como acessório.

Sob o capô, o Volkswagen Polo Robust apresenta o mesmo motor do Polo Track, o qual é o 1.0 MPI de três cilindros, entregando até 84 cv e 10 kgfm de torque, combinado com um câmbio manual de cinco velocidades. Sem surpresas, mantém o câmbio de cinco marchas bem escalonado e a boa dirigibilidade observada nos modelos mais simples da linha Polo.

Para produtores rurais e o agronegócio, o Polo Robust será vendido por R$ 81.253. Já o cliente final terá que desembolsar R$ 89.290 pela novidade.