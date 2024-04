Alto contraste

BYD TAN chega à linha 2025 com mais de 500km de autonomia

Apenas dois anos após o lançamento do Tan como primeiro veículo da fase de crescimento da BYD e abertura da rede no Brasil, o SUV de grande porte chega à linha 2024 com atualizações importantes.

O BYD Tan estreou por aqui no início de 2022 e acaba de ganhar novidades. A principal delas é a bateria que tinha 86kwh e agora tem 108kwh. Se antes a autonomia era de 400km no ciclo WLTP agora ficará com 430km (PBEV) e 530 (WLTP). “É um aumento de 120km em relação ao modelo anterior”. A velocidade máxima é de 190km/h, aumento de 10km/h em relação ao anterior.

Embora seja um SUV de grande porte e sete lugares o Tan tem apelo de carro esportivo. Tanto que a BYD diz que se trata de um “novo carro”. O motor elétrico de 517cv (em dois propulsores) é o mesmo porém agora ele tem 70kgfm de torque com tração integral e acelera de 0-100km/h em 4,9s. Em desempenho a BYD compara o Tan com GLB 200 1.3, Discovery Sport 2.0, Audi Q7 Perfirmance e Volvo XC90 Dark 2.0.

Entre as novidades estão o pacote de multimídia com tela de 15,6″ e cluster digital de 12,3″ com ICS atualizado, sistema DiLink 4.0 com conexão com 5G e smartphones, som premium Dynaudio de 775watts com 12 alto falantes. Também oferece um head up display com informações de navegação, bancos com aquecimento e nada menos que 30 recursos ativos de segurança que atuam com 15 sensores, câmeras 360°, 7 airbags (antes eram 6) e também freios Brembo com disco ventilado e perfurado.

A suspensão do carro ganha a solução DiSus-C com sistema “semi ativo” que reage ao modo de pilotagem do motorista. O controle é feito por um módulo eletrônico inteligente. “Não somos só uma montadora de veículos. Somos muito mais do que isso. Praticamente todos os carros foram carregadores em velocidade super rápido pois a BYD está investindo também na infraestrutura e nas tecnologias que estão por trás disso, indo muito além do veículo”, disse Nathan Baranauskas.

O BYD Tan 2025 estreia no mercado em versão única por R$ 536,8 mil. Este é o segundo dos oito lançamentos que a BYD apresenta no mercado nacional este ano.