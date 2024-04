Carro híbrido: como usar um “plugin” para não cair em armadilhas

Alto contraste

No universo dos carros eletrificados existem basicamente três caminhos para quem busca um veículo com menos ou nenhuma emissão de gases poluentes. Existem os carros elétricos, os híbridos e também os híbridos plugin. Estes dois últimos são muito diferentes entre si tanto no uso quanto na experiência de recarga e também de consumo.

O carro híbrido em geral tem sempre um motor a combustão associado a outro motor elétrico. Quando o motor a combustão carrega automaticamente o motor elétrico ele é um híbrido puro. Quando existe uma bateria que alimenta o motor elétrico e ela precisa ser recarregada este carro será um híbrido do tipo plugin. Mas como usá-lo corretamente? Como não cair em uma armadilha e comprar um veículo deste tipo sem o devido cuidado?

Hoje o R7-Autos Carros irá tratar desse cuidado com os carros do tipo híbrido plugin ou PHEV (da sigla híbrido plugável). Infelizmente muita gente compra esses veículos sem saber de uma informação importante: sem recarregar a bateria desse tipo de veículo ou consumo será muito mais alto que um modelo a combustão.

Todos os carros híbridos tem o motor a combustão como recarregado do sistema elétrico. Porém nos carros PHEV há também uma bateria auxiliar que ajuda a tracionar o veículo. Esta bateria geralmente tem média ou até alta capacidade e deve ser recarregada também na tomada.

Caso o cliente não faça as recargas na tomada terá apenas o motor trabalhando em dobro: para movimentar o veículo e para recarregar a bateria que irá ajudar a movimentar o veículo. Parece uma redundância e ela de fato existe o que também implicará em um aumento de consumo de combustível.

Por isso, antes de comprar um veículo do tipo híbrido plugin é fundamental ter um ponto de carga em casa. Não basta contar com pontos de recarga públicos, disponíveis em shoppings ou estabelecimentos comerciais pois quase todos já são cobrados e geralmente já estão ocupados.

O ideal é sempre manter a bateria do veículo híbrido plugin totalmente carregada. Sua energia será usada principalmente em baixas velocidades e sob o trânsito pesado evitando Emissões e também o uso do motor a combustão. Apenas a título de exemplo em veículos já testados pelo R7-Autos Carros um Volvo XC90 terá consumo excepcional de até 23km/l. Mas se a bateria estiver descarregada o consumo do SUV pode desabar para 5km/l. O mesmo vale para o recém testado Jeep Grand Cherokee que chega a 17km/l com baterias cheias e apenas 8km/l quando só o motor é que recarrega também as baterias. Já o Haval H6 GT faz até 28km/l mas rende menos da metade disso apenas com gasolina.

O tempo de recarga de um veículo híbrido do tipo plugin varia muito conforme a capacidade da bateria. Em geral, os SUVs tem baterias que podem ser recarregadas entre duas e quatro horas mas pode ser mais tempo conforme os “kWh” e também da potência do carregador.

O importante é guardar a máxima: ter sempre onde recarregar em casa e fazer cargas frequentemente para que a alternância de propulsão traga as vantagens desejadas: economia e performance que são os propósitos dos veículos híbridos PHEV.