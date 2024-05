Alto contraste

Chevrolet Onix Premier 1.0 turbo ainda vale a pena em 2024? Prós e contras do hatch (Marcos Camargo Jr.)

O Chevrolet Onix é um hatch que iniciou o portfólio de renovação da marca no país. Ele estreou a nova geração em novembro de 2019 com nova plataforma GEM e motores três cilindros aspirado e turbo.

Passados quatro anos e meio do seu lançamento o Onix não é mais o carro mais vendido do país mas ainda é um veículo de alto volume. Seu preço começa na faixa de R$ 86.150 na versão 1.0 MT aspirada e chega a R$ 117.480 na versão Premier avalliada nesta matéria.

Design sem mudanças mas ainda atual

O Chevrolet Onix 202 tem um projeto superior aos cinco anos e já é esperada a sua renovação visual. No entanto, o estilo do carro está longe de ser datado. Tem linhas curvas esportivas, grade tradicional preta com elementos cromados e frisos combinando nas laterais do carro.

Suas medidas também não mudaram: 4,16m de comprimento, 1,73m de largura, 2,55m de entre-eixos, 1,47m de altura e 12,8cm de altura do solo. O porta-malas tem 275 litros e o tanque de combustível 44 litros. O peso é 1.113kg.

Por dentro o estilo também é o mesmo com seu painel em duas cores mas ainda com o cluster analógico com um pequeno painel TFT de 3 polegadas. A multimídia dessa versão é o MyLink de 8 polegadas com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, rádio AM/FM e Bluetooth além de internet wi-fi para até 7 dispositivos e sistema de telemetria OnStar.

Prós e contras

Motor e desempenho são ponto alto

O motor do Onix também não sofreu alterações na linha 2024. Trata-se do 1.0 turbo Ecotec de três cilindros e 12V com 116cv e 16,3kgfm de torque com gasolina e 16,8kgfm de torque com etanol. Embora não seja um motor com injeção direta de combustível sua eficiência se provou ao longo do tempo: 0-100km/h é feito em 10,1s, bem no limite do ideal, e a velocidade máxima é de 187km/h combinado com câmbio automático de seis marchas.

Consumo do Chevrolet Onix turbo 2024

A versão atual do Onix tampouco mudou o consumo. Ele segue com consumo de 8,4km/l na cidade e 10,4km/l na estrada com etanol e com gasolina o consumo chega a 11,8km/l na cidade e 14,9km/l na estrada. Ao longo de um teste de 1000km com gasolina chegamos a uma média melhor de 16km/l enquanto com etanol em um segundo tanque a média ficou nos 11,7km/l.

Contras

Motor bom e suspensão nem tanto

Entre os pontos positivos o desempenho sem dúvida é sua maior virtude. O Onix tem boa posição de dirgir com ajuste de altura e profundidade da coluna de direção, retrovisores no tamanho certo e boa amplitude de ajustes. O carro acelera rápido e não consome muito combustível.

Outro senão é a respeito da injeção de combustível. A Chevrolet optou por um sistema indireto que é de menor manutenção mas não deixa o desempenho do carro excelente. Ao usar sistema de injeção direta o ganho de potência ser bem relevante. A solução de usar correia de comando embebida em óleo na parte interna do motor traz longevidade para o conjunto mas requer trocas de óleo feitas com rigor sob o peso de perder o motor caso use a viscosidade ou especificação fora da originalidade.

Outro ponto a melhorar é a suspensão. O conjunto de suspensão tem curso reduzido e o carro poderia ser mais alto. Continua facilmente raspando em valetas e buracos e o defletor de ar emborrachado pode cair do para-choque com facilidade.

Espaço e ergonomia a bordo

Embora o Onix tenha as dimensões “na medida” o entre-eixos é curto com apenas 2,55m. Para atenuar isso a Chevrolet deixou bancos muito curtos no assento o que torna as viagens cansativas para os mais altos devido à falta de apoio e o porta-malas não é dos maiores com 275 litros.

Outro ponto a ser considerado é seu preço. Hoje a versão topo de linha Premier com wifi a bordo, bancos em couro e itens de segurança ativa sai por salgados R$ 117,4 mil, um pouco mais alto que seus concorrentes e nivelado ao Polo TSI, Peugeot 208 e ao HB20 TGDI que são seus concorrentes turbinados e que vale a comparação atenta antes de se decidir pela compra.