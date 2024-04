Alto contraste

Cinco opções de SUVs de 7 lugares para a família (JAC Motors/Divulgação)

Com a maior longevidade a convivência entre as gerações da família leva a uma necessidade: a de ter um carro com sete lugares em casa. Porém nem todo mundo pode comprar um carro novo com mais espaço para levar sete passageiros.

Até mesmo se olharmos para as opções mais baratas como Citroën C3 Aircross ou Chevrolet Spin, os preços iniciais na faixa dos R$ 120 mil são impeditivo para que muita gente compre um veículo novo. E quais são as opções de usados?

O R7-Autos Carros selecionou cinco opções de SUVs para quem quer um veículo de sete lugares.

Cinco opções de SUVs de 7 lugares para a família (Kia Motors/Divulgação)

Kia Sorento 2011: R$ 65 mil

Uma alternativa no mundo dos usados é o Kia Sorento 2011. Tem motor 2.4 de 172cv e câmbio automático de seis velocidades com tração 4x4. É uma alternativa mais econômica que o Sorento com motor V6 de consumo e manutenção bem mais altos. Traz itens como ar digital, conjunto de airbags e muito espaço para sete pessoas. É preciso ter atenção aos carros com alta quilometragem sem histórico de manutenção. Carros com comprovante de manutenção e reparos com nota fiscal merecem atenção.

Cinco opções de SUVs de 7 lugares para a família (Hyundai/Divulgação)

Hyundai Veracruz 2008: R$ 48 mil

Outra opção com sete lugares é o Hyundai Veracruz, que fez muito sucesso nos anos 2000 pelo desenho arrojado e o potente motor V6 de 270cv com 36kgfm de torque e tração integral permanente. É espaçoso, silencioso e confortável mas a falta de manutenção pode doer e muito no bolso então é preciso inspecionar o carro com calma. Outro ponto é o consumo que pode chegar a 5km/l na cidade e 9km/l na estrada.

Cinco opções de SUVs de 7 lugares para a família (Fiat/Divulgação)

Fiat Freemont 2012: R$ 52 mil

Outra opção para quem precisa de espaço é o Fiat Feeemont 2012 bem como seu “irmão de projeto” do Dodge Journey. A Fiat equipava o Freemont com motor 2.4 de 172cv e 22kgfm de torque que também foi usado em algumas versões da Fiat Toro. Sua manutenção não é complicada mas já não é fácil achar itens para esse motor o que pode dificultar um pouco. Outro ponto será o consumo pois o câmbio do carro tem apenas quatro marchas mas fica entre 7km/l na cidade e 10km/l na estrada.

Cinco opções de SUVs de 7 lugares para a família (Citroën/Divulgação)

Citroën C4 Picasso 2016: R$ 85 mil

Uma boa opção “custo benefício” e com um veículo de projeto mais novo é o Citroën C4 Picasso. Bem espaçoso e arrojado esse veículo também é muito bem equipado e vem com motor 1.6 turbo THP de 165cv e 24kgfm de torque com câmbio de seis marchas que é rápido e com consumo razoável entre 9,9km/l e 12km/h. No entanto, esse motor demanda manutenção cuidadosa e bom lubrificante bem como combustível. Negligências na manutenção saem caro no bolso então é preciso analisar com calma antes de fechar negócio.

Cinco opções de SUVs de 7 lugares para a família (Marcos Camargo )

JAC T80 2019: R$ 100 mil

Quem quiser optar por um SUV de porte e desempenho tem como opção o JAC T80. Seu desenho ainda é bem atual e se passa por um modelo novo embora tenha saído de linha e embora a rede de concessionários da JAC seja bem reduzida hoje em dia.

Mas sua mecânica é interessante: 2.0 turbo de 210cv e 30kgfm de torque combinado com câmbio automatizado de dupla embreagem DCT de seis marchas. Será difícil achar peças de reposição mas a mecânica é bem confiável e com bom desempenho.