Exclusivo: a estratégia da Volvo para vender seu novo carro elétrico Com proposta de “luxo acessível”, EX30 desembarca com preço equivalentes aos de um Jeep Compass, Volkswagen Taos e outros modelos a combustão

Alto contraste

A+

A-

O Volvo EX30 marca um novo momento da eletrificação da marca no Brasil. Usando uma plataforma desenvolvida pela Geely, dona da Volvo na China o projeto do EX30 incluirá novos produtos 100% elétricos. E para fazer desse carro um produto de maior volume, o R7-Autos Carros ouviu o presidente da Volvo do Brasil, Marcelo Godoy.

Marcelo Godoy assume o lugar de Luís Rezende Marcelo Godoy assume o lugar de Luís Rezende

Godoy destacou que a marca quer chegar ao fim do ano com 8.000 unidades do EX30 entregues, número bem expressivo para uma rede com cerca de 50 pontos de venda.

Testamos o novo Volvo EX30 Ultra entre São Paulo e Campos do Jordão (Marcos Camargo Jr.)

A Volvo promete iniciar uma campanha de mídia baseada no que chama de “luxo acessível” uma vez que o EX30 tem preços entre R$ 229 e R$ 293 mil, valor inicial um pouco acima de um Jeep Compass ou Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos por exemplo. “Vamos falar de preço pois o cliente pode achar que o carro não é para ele. Claro que não é para todo mundo. Mas se você não coloca o preço o cliente pode achar que aquele veículo não é para ele”, destaca o executivo lembrando que metade dos compradores do EX30 até agora não vieram de outras marcas de luxo.

Fábrica da Volvo na China, a maior do grupo no mundo, também com a produção normalizada Fábrica da Volvo na China, a maior do grupo no mundo, também com a produção normalizada

E para esse volume a Volvo não deve aumentar a rede de concessionários neste momento. “Não iremos ampliar a rede de concessionários mas seguindo nossa estratégia oferecer treinamento, capacitação e prepará-los para esse volume mais forte complementando a linha de elétricos que já temos no portfólio”, disse.

Publicidade

Fábrica da Volvo onde são feitos os modelos da marca e também da Polestar em Luqiao na China Fábrica da Volvo onde são feitos os modelos da marca e também da Polestar em Luqiao na China

Até agora, a Volvo vendeu 2.000 unidades na pré venda aberta em outubro do ano passado. Os primeiros carros começam a chegar aos clientes neste mês. “Tudo dentro do previsto, até adiantamos um pouco o prazo inicialmente estabelecido na pré venda” disse Mirella Cambrea, diretora de Marketing da Volvo.

Testamos o novo Volvo EX30 Ultra entre São Paulo e Campos do Jordão (Marcos Camargo Jr.)

Os novos executivos assumiram seus cargos em abril enquanto Marcelo Godoy, que foi alçado da diretoria de finanças da Volvo para a presidência da filial brasileira. “Eu venho do mundo financeiro e me interessam os números e as metas” disse.

Publicidade

Testamos o novo Volvo EX30 Ultra entre São Paulo e Campos do Jordão (Marcos Camargo Jr.)

Na apresentação do Volvo EX30, os executivos da marca destacaram itens como a plataforma moderna, os investimentos em carregadores rápidos pelas estradas cobrindo trechos que chegam aos 2.000km. Guilherme Galhardo.

Volvo C40 2023: aqui estão os detalhes do lançamento Volvo C40 2023: aqui estão os detalhes do lançamento

Head eletrificação e diretor de digital da Volvo disse: “Conseguimos aprovação de 70 milhões para instalar 101 carregadores rápidos nas estradas do Brasil. Lançamos um aplicativo e em menos de 1 ano são 10 mil usuários. Temos 50 carregadores de carga rápida totalizando 100 Conectando 19 mil km em quatro regiões”

Publicidade









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.