Alto contraste

A+

A-

Executivos da GWM confirmam Tank 400 no Brasil este ano (GWM/Divulgação)

Na corrida pela mobilidade eletrificada além da BYD a GWM anuncia novidades para o nosso mercado. O Tank 400 Hi-4T, um SUV de grande porte com estrutura de chassi como no Chevrolet Trailblazer e Toyota SW4 (embora não seja 7 lugares) com motor híbrido do tipo plugin.

CONSUMO REAL HAVAL H6 HEV de 243cv com motor híbrido: custa o preço do COMPASS e COROLLA CROSS 2024. Veja o vídeo!

A propulsão do GWM Tank Hi-4T combina um motor turbo 2.0 a gasolina com 225cv e 37kgfm de torque controlado por câmbio automático de nove marchas com motor elétrico e tração nas quatro rodas com reduzida. A bateria de íon de lítio tem 37,1 kWh de capacidade e pode fazer o Tank 400 rodar 100km sem uma gota de gasolina.

Executivos da GWM confirmam Tank 400 no Brasil este ano (GWM/Divulgação)

A potência combinada é de 408cv e 75kgfm de torque embora ainda não tenham sido divulgadas informações completas de desempenho para o mercado nacional.

Executivos da GWM confirmam Tank 400 no Brasil este ano (GWM/Divulgação)

Executivos da GWM presentes no evento afirmam que o Tank 400 será a próxima aposta da marca no Brasil. Além disso também afirmam que o Tank 300 deve chegar aqui inclusive já existem unidades em testes rodando por São Paulo.

Publicidade

Executivos da GWM confirmam Tank 400 no Brasil este ano (GWM/Divulgação)

A estreia do Tank 400 Hi-4T pode ficar para o final do ano. Até lá a GWM trabalha na nacionalização do Haval H6 para fugir dos impostos criados pelo governo federal para veículos eletrificados - híbridos ou elétricos - que não são cobrados para carros feitos nacionalmente. A GWM deve fazer a montagem dos Haval H6 em Iracemapolis na fábrica adquirida pela Mercedes-Benz.