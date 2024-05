Alto contraste

A+

A-

Fiat Mobi 2025 mantém motor Fire e mesmos itens de série

A Fiat divulgou a linha 2025 do compacto Mobi. Não houve mudança visual, de versões e nem de equipamentos em relação a linha 2024. O compacto vem equipado com motor quatro cilindros 1.0 Fire Evo, que entrega até 74 cv e não com o esperado motor 1.0 Firefly 3 cilindros usado no Argo e que o próprio Mobi usou em algumas versões até 2020.

O Fiat Mobi 2025 segue vendido na versão de entrada Like 1.0 por R$ 72.990 e conta com itens de série como controle de tração, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa, luz diurnas de segurança, regulagem de altura manual do facho do farol, repetidor lateral nos retrovisores, ar-condicionado, banco traseiro rebatível, barra de proteção nas portas, bolsa porta-objetos e porta garrafa nas portas dianteiras, brake-light, computador de bordo, direção hidráulica, rodas de 14 polegadas com calotas, entre outros equipamentos.

Fiat Mobi 2025 mantém motor Fire e mesmos itens de série

Já a configuração Fiat Mobi Trekking 1.0 2025 custa R$ 75.990 e traz além dos equipamentos da versão de entrada calotas exclusivas escurecidas, banco do motorista com regulagem de altura, barras longitudinais no teto e moldura nas caixas de roda, multimídia de 7 polegadas com conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, volante multifuncional, conexão Bluetooth, entrada USB, sistema de reconhecimento de voz, controle eletrônico de aceleração, sistema de sinalização de frenagem de emergência, chave canivete, entre outros equipamentos.

Fiat Mobi 2025 mantém motor Fire e mesmos itens de série

A Fiat equipa o Mobi 2025 com o conhecido motor 1.0 Fire Evo, que entrega 71 cv e 9,3 kgfm de torque com gasolina e 74 cv e 9,7 kgfm de torque abastecido com etanol. Isso deve mudar com a entrada em vigor do Proconve L8 onde a Fiat não deve mais investir para adequar o velho motor Fire no Mobi. Essa motorização estreou há mais de 20 anos na linha Palio e na Itália é um motor que foi lançado na metade dos anos 1980. Quanto o PL8 entrar em vigor o Mobi deverá voltar a usar o motor Firefly como item de série.