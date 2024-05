Fiat Titano vai virar “RAM 1200” no México: veja os detalhes Projeto da Peugeot que virou Titano no Brasil acaba de entrar em pré-venda no México

Concessionários do México começaram a divulgar nas redes sociais uma “novidade” para a linha Ram que é a picape 1200. Porém na divulgação das imagens (alguns revendedores já divulgaram até o preço e a pré-venda), notamos alguns traços bem comuns na utilitária: trata-se da nossa Fiat Titano, projeto derivado da Peugeot Landtrek.

RAm 1200 - Stellantis México Ram 1200 lançada no México, é um rebadge da Peugeot Landtrek e Fiat Titano

Visualmente bem semelhante à nossa Fiat Titano, notamos visuais próprios na grade com uma moldura maior, outras rodas e acabamentos mais cromados.

RAm 1200 - Stellantis México Ram 1200 lançada no México, é um rebadge da Peugeot Landtrek e Fiat Titano

O material divulgado mostra um portfólio completo com versões de cabine simples, intermediárias e dupla mas com outro motor. Trata-se do 2,4 litros a gasolina de 210cv e 31kgfm de torque vendido em alguns mercados e combinado com câmbio manual ou automático de seis velocidades com tração 4x2 e 4x4 na topo de linha.

RAm 1200 - Stellantis México Ram 1200 lançada no México, é um rebadge da Peugeot Landtrek e Fiat Titano

Aliás a denominação dessa versão é bem conhecida dos outros produtos da Ram nos Estados Unidos e com outros modelos.

RAm 1200 - Stellantis México Ram 1200 lançada no México, é um rebadge da Peugeot Landtrek e Fiat Titano

A versão de entrada é a Tradesman que chega pelo equivalente a R$ 137 mil ou R$ 152 mil no modelo de cabine dupla. A Bighorn é a intermediária com cabine dupla e câmbio automático por R$ 178 mil e a Ram 1200 Laramie custará R$ 206 mil. Os valores são convertidos do peso mexicano para o real brasileiro apenas em conversão direta.

RAm 1200 - Stellantis México Ram 1200 lançada no México, é um rebadge da Peugeot Landtrek e Fiat Titano

Informações do site AutoCosmos dão conta de que a importação da Ram 1200 será feita via China para o México e não do Uruguai como é feito pela Stellantis para a Fiat e para a Peugeot conforme o mercado.

Vamos ver como será a trajetória da Ram 1200 no México. Como curiosidade outro Fiat passou pelo “rebadge” para ser vendido na América Central, a Fiat Strada, conhecida como RAM 700.





