Ford confirma Mustang GTD na Europa após sucesso nos EUA

A Ford confirmou que o Mustang GTD, uma das séries especiais da nova geração, será vendida na Europa. Até então a GTD era vendida nos Estados Unidos e teve 7.500 unidades reservadas no regime de pré venda. A estreia do GTD europeu será nas 24 Horas de Le Mans e o carro estará em outras “competições emblemáticas”, adiantou a marca.

Inspirado no Mustang GT3 de competição, o Mustang GTD é a versão de rua mais rápida de todos os tempos do esportivo.

Equipado com motor V8 5.2 de mais de 800 cv, o Mustang GTD traz acabamento especial com peças de fibra de carbono, aerodinâmica ativa e outros recursos desenvolvidos para as pistas pela Ford Performance.

Segundo a Ford, um quarto dos 7.500 clientes já tem na garagem um Mustang e agora o GTD será mostrado nas 24 Horas de Spa, no Festival de Velocidade de Goodwood e terá um evento de cronometragem oficial no circuito de Nurburgring.





O preço da versão GTD não foi divulgado até o momento. Quem sabe ao menos algumas destas unidades previstas na edição limitada do GTD sejam oferecidas no mercado nacional. A Ford tem feito ações especiais para comemorar os 60 anos do Mustang. Recentemente a marca comemorou os 60 anos do clássicos com um evento e desfile no autódromo de Interlagos.





