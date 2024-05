Alto contraste

A+

A-

Novo Peugeot 2008 segue em testes e estreia este ano (FCA Fans/Reprodução)

Após um tempo sem aparecer por aqui o novo Peugeot 2008 voltou a ser flagrado. Desta vez a página FCA Fans divulgou fotos do protótipo nos arredores da fábrica da Stellantis em Pernambuco. Mas quando esse carro chega?

PEUGEOT 2008 modelo 2023: tem novidades e ele CUSTA BEM MENOS que os concorrentes - vale a compra? Veja o vídeo!

A princípio uma apresentação seria feita no início de maio mas o anúncio efetivo e sua chegada ao mercado nacional ficaria para o início do segundo semestre. Agora, fatores como as chuvas no Sul que prejudicam a atividade de fornecedores e o embarque de peças para a Argentina onde o carro é produzido, poderão postergar um pouco essa estreia.

Novo Peugeot 2008 segue em testes e estreia este ano (FCA Fans/Reprodução)

O que se sabe até agora?

O Peugeot 2008 de nova geração deverá estrear nas versões Allure, Active e GT Line sendo que o SUV irá estrear a nova identidade do logotipo do Leão na marca por aqui.

Novo Peugeot 2008 segue em testes e estreia este ano (FCA Fans/Reprodução)

Entre as novidades terá freio de estacionamento eletrônico, faróis full LED e boa oferta de itens de série além do motor 1.0 turbo T200 com 130cv e 20kgfm de torque. O Peugeot e-2008 elétrico continuará vindo importado da Europa em baixos volumes para completar a gama.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.