Radiador do carro: como evitar sérios problemas a longo prazo Maior erro que se comete ao completar com água da torneira

Radiador do carro: como evitar sérios problemas a longo prazo

Um item importantíssimo para o bom funcionamento do motor do veículo é o radiador. Ele acumula um fluido que tem a função de refrigerar e equilibrar a temperatura de trabalho do propulsor do carro. E engana-se quem pensa que ele deve ficar ali, fechado e nunca verificado apenas se der sinais de que está próximo de “ferver”.

O radiador merece uma inspeção visual semanal. Sempre com o motor frio e obviamente com o reservatório fechado é preciso observar com auxílio de uma luz que pode ser do celular o nível do fluido. Ele deve estar entre o mínimo e o máximo. Porém, há um erro comum e não estamos falando da falta de inspeção do radiador e sim a prática de utilizar água para “completar” o nível no sistema.

O maior erro que se comete ao completar com água da torneira é que existe na composição, sais minerais que são altamente prejudiciais para o radiador do carro. A água potável que bebemos contém além de sais minerais o cloro e o flúor Que correm o sistema metálico, as tramas metálicas das mangueiras e o próprio radiador.

Portanto, Caso o motorista note que o nível do fluido de arrefecimento ou do radiador está baixo, Pode até completar com a água uma vez para evitar que o motor superaqueça. Porém na primeira oportunidade, deverá levar ao seu mecânico de confiança para fazer uma limpeza completa no sistema.

Carros que usam água de torneira ou rodam sem o nível de fluido correto estão sujeitos a falha na válvula termostatica, bomba d’água e outros defeitos que podem até levar à perda do motor por superaquecimento.

Para cuidar melhor do radiador veja estas dicas preventivas e cuide do carro para evitar superaquecimento:

* Faça manutenção e a troca do líquido do radiador a cada 30.000 e 50.000 quilômetros rodados no máximo. Jamais use água para completar o sistema. Se há vazamento é sinal de problema em algum item que não está funcionando corretamente;

* Se for preciso completar jamais faça isso com motor quente. O ideal é misturar uma metade com líquido de arrefecimento e a outra com água desmineralizada vendida em lojas de auto peças. Siga as instruções, complete o líquido e fique atento se o nível irá cair o que é sinal de problemas;

* Quando for trocar o fluido faça também a limpeza do sistema. Mecânicos fazem esse trabalho de forma rápida que evita que o fluido alcance ebulição (ferva);

* A temperatura ideal do motor é de 90 graus. Se o carro tem marcador de temperatura a marca deve estar no meio;

* Verifique o nível do fluido uma vez por semana e fique atento também ao nível de óleo e luzes de alerta no painel.





