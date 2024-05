Alto contraste

A+

A-

Renault Duster já tem motor híbrido na Europa: veja (Renault/Divulgação)

A Renault acaba de oficializar o Duster com opção de motor híbrido na Europa. Embora tenha a mesma base do Dacia Duster, com preço mais acessível, o Renault Duster tem diferenças de acabamento com novos para-choques dianteiros e traseiros e a parte interna também com elementos mais parecidos com outros produtos da marca.

@marcoscamargo_carros Sabe o que mudou no Duster Iconic 2024? Aqui tem 10 NOVIDADES. ♬ som original - marcoscamargo_carros

Vale reparar que a Renault não coloca o logotipo na dianteira mas somente na tampa do porta malas e nas rodas.

Renault Duster já tem motor híbrido na Europa: veja (Renault/Divulgação)

Por dentro o logo da Renault está no volante do Duster e há novos revestimentos do painel e das portas. Também vem com multimídia de 10 polegadas com tela de vidro e painel de 7 polegadas também digital.

Renault Duster já tem motor híbrido na Europa: veja (Renault/Divulgação)

O motor híbrido é o que a Renault chama de E-Tech que combina motor a gasolina 1,6 litro com propulsor elétrico. Também estará disponível o 1.2 turbo TCe com sistema híbrido leve e tração integral com 130cv, além do 1.0 turbo TCe de 100cv a gasolina puramente a combustão.

Publicidade

Renault Duster já tem motor híbrido na Europa: veja (Renault/Divulgação)

O Renault Duster europeu é feito na Turquia onde a Renault tem uma grande fábrica e chegará a alguns mercados europeus onde a Dacia não é tão forte. Por enquanto é cedo para dizer mas a Renault pode usar solução híbrida para o Duster atual feito em São José dos Pinhais/PR.