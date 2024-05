Stellantis terá linha de carros elétricos baratos no Brasil ainda este ano

Alto contraste

Stellantis anuncia elétricos baratos na Europa para setembro

A Stellantis anunciou que vai começar as vendas dos carros elétricos mais baratos na Europa em setembro deste ano. Fruto de uma joint-venture com a chinesa Leapmotor, os carros mais acessíveis irão custar menos de 20 mil euros.

A união da Stellantis com a Leapmotor irá render uma presença mais forte na Europa. Atualmente, marcas como Fiat, Peugeot e Citroën, além da Opel, oferecem carros que custam a partir dos 40 mil euros. A ideia é concorrer com as marcas chinesas que estão inundando a Europa mesmo com impostos mais altos.

Segundo o anúncio do CEO Carlos Tavares, depois da Europa, a linha de carros mais acessíveis com motor elétrico da Stellantis chegará a outros mercados ainda no quarto trimestre deste ano. Isso significa que a Stellantis deverá anunciar suas novidades por aqui em breve.

“Você pode esperar que o T03 seja precificado abaixo dos 20 mil Euros na Europa”, disse Carlos Tavares, CEO da Stellantis. O T03 será lançado em setembro na Europa. Países como Alemanha, Holanda, Bélgica, Grécia, Itália, Romênia, Espanha, Portugal e França serão os primeiros a receber o compacto.

Segundo Tavares, a joint venture irá “acelerar a forma de nos direcionarmos para o mercado de elétricos com carros inteligentes e acessíveis”. Depois da Europa, a Leapmotor chegará à Índia, Oriente Médio, África e América do Sul já no quarto trimestre.





