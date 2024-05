Stellantis confirma modelo inédito no RJ com investimentos de R$ 3 bilhões Evento teve participação de políticos onde o grupo confirmou novo veículo com plataforma CMP

Alto contraste

A+

A-

Citroën Basalt: novo SUV promete balançar o mercado e ser mais barato que Fastback e Nivus Citroën Basalt: novo SUV promete balançar o mercado e ser mais barato que Fastback e Nivus

A Stellantis anunciou hoje no Rio de Janeiro, em sua unidade de Porto Real, um investimento da ordem de 3 bilhões de reais. O investimento é parte de um plano estratégico para aplicar R$ 30 bilhões até 2030 no Brasil. No entanto, esse anúncio chamou a atenção pois o grupo mencionou que parte desse montante será aplicado ao desenvolvimento de um novo veículo.

No comunicado a Stellantis afirma que fará “a produção de um novo modelo em Porto Real, além do Citroën Basalt, que chega ainda este ano para completar a família C-Cubed ao lado do Novo C3 e Novo Aircross”. Ou seja, além do Basalt já apresentado de forma virtual, teremos um carro inédito feito no Rio de Janeiro.

Quanto custa o Citroën Basalt? Veja seus concorrentes neste embate de SUVs Quanto custa o Citroën Basalt? Veja seus concorrentes neste embate de SUVs

Como a unidade Fluminense tem a plataform CMP implantada na linha dos modelos citados fica a dúvida sobre qual seria esse novo modelo. No radar da Stellantis há o projeto do Jeep Avenger que pode ser um futuro substituto para o Renegade bem como o sucessor do Argo que também está cotado para ser feito sobre a plataforma CMP. Próximos capítulos dessa história serão revelados ate o final do ano.

Revista Financeira_https://colunafinanceira.com.br/substituto-do-renegade-chega-com-tudo-trazendo-porta-malas-enorme-e-motor-hibrido/

O evento contou com o Presidente da Stellantis para América do Sul, Emanuele Cappellano, recebeu o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Rio De Janeiro, Vinicius Farah, representando o Governador do Estado, Cláudio Castro.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.