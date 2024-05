SUV da Stellantis, Leapmotor C16 chega às lojas na China com versão híbrida e elétrica SUV médio tem duas versões e preços bem acessíveis no mercado local

Esta semana a Stellantis admitiu que os elétricos de entrada da Leapmotor podem ser anunciados em breve embora não se saiba ainda a data de estreia. Enquanto isso na China, mais um produto da Leapmotor é lançado: o SUV C16.

Leapmotor C16 - China Divulgação SUV Leapmotor C16 com motor híbrido e elétrico na China

Trata-se de um SUV que chegou ontem ao mercado e já recebeu 12 mil pedidos em 24 horas. O preço não está definido mas a expectativa segundo a imprensa local é de um preço de US$ 28,2 mil, cerca de R$ 144 mil.

Leapmotor C16 - China Divulgação SUV Leapmotor C16 com motor híbrido e elétrico na China

Nas dimensões o Leapmotor C16 tem 4,91m de comprimento, 1,90m de largura e 1,77m de altura com entre eixos de 2,82m sendo um pouco maior e mais alto que seu concorrente chinês Aito M7.

Leapmotor C16 - China Divulgação SUV Leapmotor C16 com motor híbrido e elétrico na China

Com cores vibrantes na China, o C16 tem duas opções de motor: uma elétrica com 288cv e 520km de autonomia e outra híbrida ao combinar o 1.5 aspirado a gasolina com motor elétrico de 70kw que resulta em 228cv com bateria LFP que tem autonomia de 134km no modo elétrico.

Leapmotor C16 - China Divulgação SUV Leapmotor C16 com motor híbrido e elétrico na China

O C16 é um SUV com layout de 2+2+2 lugares com painel digital de 14,6″, carregadores sem fio no console central e perfil de veículo espaçoso como uma minivan. A Leapmotor anunciou ainda um conjunto de 21 falantes para o SUv na versão mais completa.

Leapmotor C16 - China Divulgação SUV Leapmotor C16 com motor híbrido e elétrico na China

Além dos US$ 28 mil esperados pelo modelo elétricos a versão híbrida deve custar US$ 22 mil, cerca de R$ 112 mil.

Leapmotor C16 - China Divulgação SUV Leapmotor C16 com motor híbrido e elétrico na China

A Leapmotor estará na América do Sul conforme revelou a Stellantis há cerca de uma semana. A marca é recente no mercado e data de 2015, foi adquirida ano passado pelo grupo Stellantis e agora sua expansão foi anunciada em planos que incluem a América do Sul.





