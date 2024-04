T-Cross é o SUV mais vendido e Fastback o que mais cresce no ranking de março de 2024 Modelo da Volkswagen teve mais de 5,4 mil unidades emplacadas no terceiro mês do ano

Alto contraste

A+

A-

Volkswagen T-Cross vendeu 5.462 unidades no mês passado Volkswagen T-Cross vendeu 5.462 unidades no mês passado (Marcos Camargo Jr. 10.07.2023)

O ranking dos SUvs mais vendidos do país em março de 2024 segundo a Fenabrave mostra que o Volkswagen T-Cross vendeu 5.462 unidades no mês passado e o Nissan Kicks foi muito bem com 5.034 unidades. Além de crescer 1.000 unidades de um mês para o outro o Fiat Fastback vem alçando voos mais altos com 3.819 unidades ficando perto de ultrapassar outro produto da Stellantis, o Renegade.

FIAT FASTBACK Abarth 1.3 turbo: quanto custa manutenção? Preço das revisões? Problemas comuns. Veja o vídeo!

O terceiro colocado foi o Chevrolet Tracker com 4.711 unidades negociadas no mesmo período. Veja o Top 10 SUVs compactos mais vendidos em março de 2024.

Terceiro colocado foi o Chevrolet Tracker com 4.711 unidades negociadas Terceiro colocado foi o Chevrolet Tracker com 4.711 unidades negociadas (Chevrolet/Divulgação)

Com 4.317 unidades vendidas, o Hyundai Creta ficou na quarta colocação. Logo atrás ficou o Volkswagen Nivus com 3.915 unidades emplacadas. O sexto colocado foi o Jeep Renegade com 3.881 unidades comercializadas. Próximo dele ficou o Fiat Fastback com 3.819 unidades licenciadas.

Nissan Kicks foi muito bem com 5.034 unidades vendidas Nissan Kicks foi muito bem com 5.034 unidades vendidas (Nissan/Divulgação)

O Honda HR-V, que teve 3.656 unidades contabilizadas, ficou na oitava colocação. Já o nono lugar ficou com o Fiat Pulse com 3.038 unidades vendidas. Fecha o ranking o Caoa Chery Tiggo 5X com 2.464 unidades negociadas. Os dados são da Fenabrave.

Top 10 SUVs compactos vendidos em março de 2024

1 - Volkswagen T-Cross - 5.462

2 - Nissan Kicks - 5.034

3 - Chevrolet Tracker - 4.711

4 - Hyundai Creta - 4.317

5 - Volkswagen Nivus - 3.915

6 - Jeep Renegade - 3.881

7 - Fiat Fastback - 3.819

8 - Honda HR-V - 3.656

9 - Fiat Pulse - 3.038

10 - Caoa Chery Tiggo 5X - 2.464