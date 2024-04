Teste com o VW Taos 2024: equipado à espera da renovação com motor híbrido SUV médio da Volkswagen é espaçoso e bem construído mas custa acima do que cobram os concorrentes

O Volkswagen Taos foi lançado no Brasil há quase três anos com bom pacote de segurança, espaço interno e o já conhecido motor 1.4 TSI. Na linha 2024 o Taos ganha novidades muito pontuais e vem recebendo descontos para se tornar mais competitivo em um disputadíssimo segmento: o de SUVs médios.

VOLKSWAGEN TAOS HIGHLINE 2024: por que esse SUV ainda vende tão pouco? Veja o vídeo!

Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Chevrolet Equinox, Ford Territory, Mitsubishi Eclipse Cross e Tiggo 7 são seus concorrentes. E para se diferenciar a Volkswagen trouxe para a linha 2024 apenas o painel digital na versão Comfortine, novas rodas e um novo friso externo. Diante das poucas mudanças e na espera do motor 1.5 TSI EVO com conjunto híbrido leve, o Taos mantém seus prós e contras como comprova nosso novo contato com o Volkswagen Taos Highline.

Teste com o VW Taos 2024: equipado à espera da renovação com motor híbrido Na versão Highline, teto biton e cor Bege Mohaje estão disponíveis

Visual conservador persiste

O perfil visual do Volkswagen Taos 2024 é o mesmo que conhecemos há três anos mas as novas rodas e o novo friso abaixo da linha das janelas laterais mexeram de leve com o visual. O espaço é generoso no comprimento (4,46m), largura (1,84m), entre eixos (2,68m) e porta malas maior de 498 litros. Pesa 1.420 kg mas é tão alto (1,62m) quanto seus concorrentes.

Teste com o VW Taos 2024: equipado à espera da renovação com motor híbrido Taos é bem equipado com painel digital mas é Multimídia de 10”

Assim, por dentro, o Taos impressiona pelo tamanho e bom aproveitamento de espaço mas chama a atenção a frugalidade no acabamento. Os passageiros viajam tranquilos mesmo com o túnel central elevado e a área envidraçada contribui com conforto a bordo.

Teste com o VW Taos 2024: equipado à espera da renovação com motor híbrido Amplo espaço interno também na traseira é uma virtude do Taos

À frente o Volkswagen Taos 2024 traz o painel de traços retos sendo bem sóbrio mas poderia ser melhor especialmente no acabamento. O plástico rígido é bem encaixado mas o Taos merecia algo melhor do que o painel de plástico rígido algo que em concorrentes como Compass, Tiggo 7 e Equinox já é suave ao toque há muito tempo. Ao mesmo o Taos se esforça com apliques de couro na forração de portas (esta sim com soft touch) e detalhes no console central.

Teste com o VW Taos 2024: equipado à espera da renovação com motor híbrido Porta malas amplo é o maior da categoria com 498 litros

No console se nota que há elementos do Tiguan mas com poucos botões funcionais, outro deslize. Apesar disso, na versão testada, que é a mais cara, há bons comandos do ar digital Climatronic, freio de estacionamento com acionamento elétrico e o volante multifuncional com a nova identidade da marca Volkswagen.

Teste com o VW Taos 2024: equipado à espera da renovação com motor híbrido

No Taos há pacote de seis airbags além de assistente de partida em rampa, controle de Cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres e alertas de tráfego traseiro cruzado e de ponto cego. O pacote de segurança é seu ponto de destaque lembrando que o Volkswagen Taos foi avaliado como 5 estrelas no teste do Latin NCAP.

Teste com o VW Taos 2024: equipado à espera da renovação com motor híbrido

A multimídia VolksPlay de 10 polegadas tem conexão sem fio para os sistemas Apple CarPlay e Android Auto, controle de modos de condução, LED IQ Light e itens de comodidade como carregador de celular sem fio, saída de ar condicionado traseira e porta copos no banco traseiro e quatro pontos de carga USB-C.

Teste com o VW Taos 2024: equipado à espera da renovação com motor híbrido

Motor 1.4 TSI

O Taos usa a plataforma MQB sendo produzido na Argentina somente com o conhecido motor 1.4TSi de 150cv e 25,5kgfm de torque turbo com injeção direta e flex. Ao volante, boa dirigibilidade de sempre, ergonomia esperada em um carro que traz posição de dirigir bem próxima de um sedã com câmbio automático de seis velocidades.

Teste com o VW Taos 2024: equipado à espera da renovação com motor híbrido

O Taos evolui com firmeza sem surpresas e dirigibilidade acima da média com respostas prontas da direção e suspensão ajustada para o conforto. Porém em alta velocidade poderia ser mais firme e menos “confortável” oferecendo maior segurança nas estradas.

Teste com o VW Taos 2024: equipado à espera da renovação com motor híbrido

A suspensão tem curso um pouco mais longo usando sistema independente McPherson na dianteira e Multilink na traseira. O Volkswagen Taos 2024 tem 246mm vão livre do solo entre os eixos, além de ângulo de ataque de 19° e ângulo de saída 26,3°. Embora de certa forma avantajado responde bem nas curvas e situações onde entram em ação os controles de tração e estabilidade.

Teste com o VW Taos 2024: equipado à espera da renovação com motor híbrido

Desempenho e consumo do Taos Highline 2024

A aceleração de zero a 100km/h surpreende pelos 9,3s e há nítidas diferenças entre os modos de condução e respostas do motor TSI. Segundo a ficha técnica atinge os 195km/h. Abastecido com etanol a média geral de consumo do Volkswagen Taos Highline foi de 9km/litro bebendo mais na cidade (7,5km/l) e menos na estrada (10km/h). Com gasolina fez 9km em ciclo urbano e 11,5km/l no rodoviário.

Teste com o VW Taos 2024: equipado à espera da renovação com motor híbrido

Preço do Taos Highline

Mas sem dúvida um dos grandes escorregões do Taos 2024 é seu preço que varia entre R$ 186 mil (Comfortline) e R$ 212 mil (Highline) ainda a adicionar o teto solar panorâmico elétrico. Aí seu maior porém.

Teste com o VW Taos 2024: equipado à espera da renovação com motor híbrido

Se considerarmos só o SUVs médios líderes de mercado como o Jeep Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross há versões que começam em R$ 180 mil. No caso do Corolla Cross o SUV já tem motorização híbrida. Se considerarmos esse subsegmento do qual a Volkswagen ainda não participa o Haval H6 HEV custa R$ 215 mil e o BYD Song Plus DMi custa R$ 229 mil, mas com um híbrido do tipo plugin (PHEV) bem mais evoluído.

Essa evolução é esperada para o Taos ainda este ano. A Volkswagen trabalha no conjunto híbrido leve associado ao motor 1.5 TSI EVO cuja estreia já poderia ter ocorrido para que ele ficasse mais competitiva. O Taos certamente tem seu público fiel que aprecia seu espaço interno, desempenho adequado e não pode pagar quase R$ 300 mil por um Tiguan. O Taos é o “meio do caminho” mas poderia ser mais competitivo com a motorização híbrida que pode estrear ainda este ano.