Exclusivo: Corolla Cross 2025 já começou a ser produzido no interior de São Paulo

Novo Corolla Cross chega à Ásia e deve inspirar modelo brasileiro Novo Corolla Cross chega à Ásia e deve inspirar modelo brasileiro (Toyota/Divulgação)

A grande novidade do ano para a Toyota é o lançamento da linha 2025 do Corolla Cross. O R7-Autos Carros apurou com uma fonte ligada à indústria que o SUV teve sua produção iniciada há cerca de 15 dias na fábrica em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Será a primeira alteração importante no SUV que chegou por aqui no início de 2021. Segundo a nossa fonte, o Corolla Cross perderá mesmo a alavanca de freio eletrônico de estacionamento. No entanto, o abafador do escapamento seguirá presente no carro, que não terá nenhuma outra mudança, mas ficará mais econômico.

Corolla Cross rodando nos arredores de São Paulo em imagens que percorrem os grupos de whattsapp Corolla Cross rodando nos arredores de São Paulo em imagens que percorrem os grupos de whattsapp

Nossa fonte disse que a linha do carro seguirá mesmo o padrão mostrado na Tailândia e nos outros mercados da Ásia. A grade ficará mais limpa e integrada ao para-choque e o carro deverá ficar mais equipado.

Corolla Cross novo Traseira com novos parachoques e escapamento oculto que deve ser mantido aparente no Brasil

Sabemos ainda que a troca de modelo não manterá a versão antiga em linha. O Corolla Cross terá o novo visual em todas as versões.

interior do Corolla Cross Interior com painel digital e freio eletrônico que será item de série

Recentemente, o Inmetro divulgou o consumo do Corolla Cross, que ficou cerca de 5% mais econômico: faz 9,3 km/litro na estrada com etanol e 13,3 km/litro com gasolina. Na cidade o consumo é 8,2 km/litro com etanol e 11,6 km/litro com gasolina, com ganho mínimo de rendimento por quilômetro rodado.

Corolla Cross novo Modelo tailandês inspira versão nacional feita em Sorocaba/SP

No entanto, não haverá nenhuma mudança mecânica no Corolla Cross, que seguirá com motor 2.0 aspirado de 177cv flex ou 122cv no conjunto híbrido. Isso deixará o SUV ainda mais distante das versões da Europa e Estados Unidos, que oferecem conjuntos mecânicos com maior eficiência elétrica e consequentemente menor consumo.

Gosta do Corolla Cross? Veja nossa avaliação da versão atual XRX 2024.