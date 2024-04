Trailblazer 2025 também muda visual e mantém o preço SUV ganhou mesmas mudanças da S10 e se mantém com o preço da versão 2024

A Chevrolet já detalhou todas as novidades do Trailblazer 2025 que não terá mais versão “Premier” mas sim “High Country” como na S10. O SUV de 7 lugares com estrutrura de chassi e motor turbodiesel recebe basicamente as mesmas mudanças da picape e manteve o preço da versão anterior: R$ 368.500,00.

Conforme as imagens já divulgadas o Trailblazer receberá a mesma dianteira da S10, bitolas mais largas, arranjo interno das lanternas e a suspensão foi recalibrada em prol da estabilidade. Também os pneus serão novos com a mesma intenção de melhorar a segurança a bordo. A caixa de direção também recebeu novos pontos de fixação para reduzir as vibrações.

Por dentro o painel também recebe a mesma padronagem da S10 com painel digital de 8 polegadas e nova multimídia de 11 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Há bancos com espuma de maior densidade, mesmo upgrade visto na Spin e na própria S10.

Agora o Traiblazer 2025 ganhou partida por botão, chave presencial, farois em LED, itens de alerta para melhorar a segurança a bordo como sensor de ponto cego, alerta de fluxo cruzado, frenagem automática, alerta de colisão, alerta de saída de faixa, monitoramento de pressão de pneus, farol alto com ajuste automático entre outos itens.

O motor 2.8 turbodiesel foi recalibrado para render 207cv e 52kgfm de torque com torque máximo desde as 1.600rpm associado ao câmbio automático de oito velocidades e tração 4X4 com reduzida. A aceleração de 0 a 100 km/h agora é feita em 9,5s e o consumo fica entre 9,2km/l e 11,2km/l sendo até 12% mais econômico que a versão anterior.