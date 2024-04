Veja 5 problemas que a gasolina adulterada pode causar no seu carro Gasolina prejudica não só o sistema de combustível mas até o escapamento e pode abreviar a vida do motor do veículo

Combustível requer cuidado para não prejudicar o funcionamento dos veículos Combustível requer cuidado para não prejudicar o funcionamento dos veículos (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em tempos onde se discute, mais uma vez, o aumento do percentual do etanol na gasolina e novas fórmulas para esse produto ainda essencial para os veículos há um fator que pode complicar a vida do motorista: a gasolina adulterada.

(Folha Vitória - Cidades 4)

Ela pode conter mais água, etanol, aditivos de procedência duvidosa, solventes e outas misturas que podem ser danosas para o carro. Pouca gente sabe mas um carro com gasolina adulterada pode sofrer muito mais do que uma falha na aceleração ou mau cheiro vindo do escapamento.

Falhas na aceleração são só o começo

Ao acelerar o carro uma resposta vacilante, um barulho vindo do escapamento ou uma resposta mais lenta do que o normal são indicativo de que tem gasolina ruim no tanque. Isso ocorre porque o motor está programado para receber determinada fórmula com alguma variação no combustível. Isso pode prejudicar e muito o tanque, as mangueiras que levam combustível para o motor e toda a chamada linha de alimentação do veículo.

Injeção de combustível prejudicada com gasolina ou etanol de procedência duvidosa Injeção de combustível prejudicada com gasolina ou etanol de procedência duvidosa (Bosch/Divulgação)

Desgaste acelerado do motor

Outro problema causado pela gasolina adulterada é o desgaste de componentes do motor. Existem peças metálicas que estão na parte interna em contato com esse combustível ruim que podem ser prejudicadas. Peças como pistões e a câmara de combustão podem ser seriamente prejudicadas ao queimar gasolina duvidosa. O resultado é menor tempo de vida útil dessas peças abreviando a vida do motor.

Entupimentos e problemas de escapamento

Ao queimar combustível adulterado há o risco de entupimentos na linha de combustível, no catalisador e no coletor que recebem os gases que são destinados para o escapamento. É preciso ter cuidado pois metais pesados e outros componentes podem acelerar também o desgaste no escapamento.

Poluição é um problema das grandes cidades Poluição é um problema das grandes cidades (Flipar)

Problemas elétricos

Parece estranho afinal combustível está ligado ao motor e não a parte elétrica que tem a ver com a bateria do veículo. Mas o uso de combustível adulterado prejudica os padrões de funcionamento de todo o carro. Ao acender uma "luz de injeção" (aquela laranja no painel) ou uma luz vermelha por perda de pressão do óleo, o motor do carro passará a funcionar segundo um parâmetro alterado o que pode sobrecarregar itens elétricos e prejudicar o carro como um todo.

Luz de injeção acende indicando problemas no sistema de leitura do combustível Luz de injeção acende indicando problemas no sistema de leitura do combustível (internet/reprodução)

Mais emissões

Outro problema muito sério causado por combustível adulterado é o aumento nas emissões do veículo. É certo que hoje os carros são infinitamente mais eficientes que os mais antigos e seu resíduo de combustão é mínimo. No entanto, ao queimar combustível ruim as emissões podem aumentar muito. E hoje em dia é preciso ser responsável com essa questão do meio ambiente.