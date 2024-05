Veja 6 carros que devem sair de linha em 2024

Alto contraste

O Chevrolet Bolt EV chega equipado com motor de 203 cavalos de potência e baterias de 66 kWh O Chevrolet Bolt EV chega equipado com motor de 203 cavalos de potência e baterias de 66 kWh

Em 2024, a renovação de veículos e do portfólio de várias marcas será ainda mais intenso. Depois de finalizar a produção do Camaro e do Cruze, a GM é a que deve se renovar de forma mais intensa, seguida pela Renault e também a Toyota. Veja nossas apostas:

Bolt e Bolt EUV

Não há segredo algum aqui. Com o fim da produção da dupla nos Estados Unidos com certeza não teremos muito em breve linha Bolt no Brasil. Trata-se do primeiro modelo elétrico bem-sucedido da marca por aqui. Mas que até agora não teve nenhum sucessor anunciado.

Sandero Stepway ganha inédita versão com motor 1.0SCe Sandero Stepway ganha inédita versão com motor 1.0SCe (Renault/Divulgação)

Logan e Sandero Stepway

Enquanto a Renault aposta com força no Kardian, os números mostram que a marca já está reduzindo a produção da linha Logan e Stepway. A razão é a presença do Kardian, que tem três versões e deve ganhar mais força na linha de produção e na aceitação de mercado.

600km a bordo do Nissan Leaf: o que mudou na linha 2023? 600km a bordo do Nissan Leaf: o que mudou na linha 2023? (Marcos Camargo Jr. 13.10.2022)

Nissan Leaf

O Leaf também já é dado como certo que sairá de cena este ano. Como um dos primeiros carros elétricos a serem vendidos do Brasil, não recebeu a atualização esperada e deve se despedir em breve.

A Toyota divulgou essa semana, que toda a linha 2020 do Yaris recebeu mudanças de nomenclatura. A Toyota divulgou essa semana, que toda a linha 2020 do Yaris recebeu mudanças de nomenclatura.

Toyota Yaris

O Yaris já foi um dos carros mais importantes para a linha Toyota, especialmente quando foi lançado por aqui Ainda antes da pandemia. Porém, a renovação do Corolla sedã, especialmente após a chegada do modelo híbrido, bem como o avanço do Corola Cross, fez a Toyota mirar cada vez menos no Yaris. No fim do ano deverá ser apresentado o Yaris Cross, versão SUV que também terá motor híbrido e poderá colocar um fim definitivo à linha do Yaris no Brasil.





