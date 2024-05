Dependência de remédios para dormir já é uma epidemia, diz especialista

Alto contraste

O Brasil já vive uma epidemia de dependência em remédio para dormir. Essa é a opinião da neurologista e especialista em medicina do sono Rosa Hasan, coordenadora do Laboratório do Sono do Hospital das Clínicas, em São Paulo.

“Nós estamos vendo nos últimos anos, não só aqui como no mundo todo, um aumento expressivo de casos de abuso e de uso em grandes quantidades de remédio. Casos que a gente precisa internar o paciente porque não é seguro suspender a medicação”, diz Hasan.





