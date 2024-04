Gastos com pilates e ioga podem ser deduzidos do Imposto de Renda?

Alto contraste

A+

A-

Os contribuintes têm até o final de maio para entregar a declaração do Imposto de Renda . E uma dúvida acomete muita gente: gastos com pilates e ioga podem ser deduzidos no IR? Guilherme Ferreira, advogado especialista em Direito Tributário, explica quem pode deduzir esses gastos.