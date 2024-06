Celebre o 55º aniversário da missão Apollo 11 no Complexo de Visitantes da NASA Reviva o épico momento e mergulhe na história da exploração lunar em um emocionante tour no Kennedy Space Center Visitor Complex

“10, 9, início da sequência de ignição, 6, 5, 4, 3, 2, 1, zero. Todos os motores funcionando! Decolagem! Temos uma decolagem! Trinta e dois minutos depois da hora. Decolagem da Apollo 11!” – Jack King, diretor de informação pública da NASA, em 16 de julho de 1969. E já temos uma nova contagem regressiva! O mês de julho irá marcar o 55º aniversário do lançamento da histórica missão Apollo 11 a partir da plataforma Launch Complex 39A no Complexo da NASA.

Este marco histórico da exploração espacial não só acarretou um avanço tecnológico sem precedentes, mas também deixou um registro na memória de toda uma geração. Afinal de contas, em julho de 1969, o mundo inteiro parou cativado para assistir a esse feito com os olhos fixos em seus televisores.

E os visitantes podem reviver a experiência através do Race to the Moon :

Apollo/Saturn V Center – A área presta homenagem às pessoas e máquinas que tornaram o impensável uma realidade, expandindo os nossos horizontes para além do que alguma vez sonhamos. Oferece uma série de atrações que comemoram o histórico pouso da Apollo 11 na Lua. Através de exposições interativas e emocionantes, é possível mergulhar na emoção de grandes missões. Você pode acessar o Centro Apollo/Saturn V através do Kennedy Space Center Bus Tour, incluído no ingresso.

Saturn V Rocket – Caminhe sob este impressionante gigante de 111 metros de comprimento – mais alto que a icônica Estátua da Liberdade –, que lançou astronautas à Lua. Além de explorar uma exposição sobre sua montagem e as 400 mil pessoas que contribuíram para sua construção. Fique por dentro de informações, detalhes e curiosidades através do app do Kennedy Space Center.

Path To The Moon – Entre em uma coleção fascinante de exposições e artefatos que celebram os marcos das missões Apollo 7 a 10 e a tecnologia que garantiu a segurança dos astronautas na jornada até a Lua. Explore um módulo de serviço de comando real e mergulhe em uma linha do tempo interativa que ilustra todas as etapas cruciais. Além disso, você poderá analisar de perto artefatos autênticos das primeiras missões Apollo.

Moonscape – Admire a exibição espetacular da histórica missão Apollo 11, quando Buzz Aldrin e Neil Armstrong fincaram a bandeira americana na superfície lunar. Veja o veículo que serviu de abrigo para os astronautas e os transportou de volta à nave após a conclusão da exploração. Além disso, teste suas habilidades em três emocionantes desafios interativos, onde é possível aprender sobre cada componente do módulo lunar e do traje espacial Apollo.

Exploring The Moon – Reviva a emoção global dos pousos na Lua através de artefatos autênticos e exposições cativantes que destacam a inovação das missões. Caminhe sobre uma projeção da superfície lunar e veja como suas pegadas ficam para trás. Além disso, você terá a oportunidade de tocar uma rocha lunar real, trazida para a Terra pela Apollo 17.

Lunar Theater – O mundo inteiro parou para testemunhar a missão de pouso da Apollo 11. Neste teatro é possível relembrar os minutos emocionantes antes das primeiras palavras ditas na superfície lunar: “Houston, base da tranquilidade aqui. A Águia pousou”. Através de uma mistura de elementos teatrais 3D e material audiovisual, a atração recria os acontecimentos daquele dia histórico de julho de 1969, onde os astronautas da Apollo partilham memórias de uma das experiências humanas mais extraordinárias: caminhar na Lua.

Treasures Gallery – De medalhas e protótipos a equipamentos de treinamento, cada peça narra a fascinante história dos astronautas que exploraram a Lua. Esta exposição em particular abriga itens autênticos das missões lunares Apollo, como o traje espacial coberto de poeira lunar usado por Alan Shepard e a cápsula da tripulação Apollo 14.

Em visita ao Complexo de Visitantes da NASA não deixe de consultar a programação diária. Mais informações podem ser encontradas no site oficial. E siga o KSCVC nas redes sociais Instagram, Twitter e Facebook

