LATAM promove em Belo Horizonte capacitação para 70 agentes de viagens parceiros

Evento realizado no Ouro Minas Hotel contou com a participação de agentes de viagens e especialistas da LATAM Divulgação LATAM Airlines

A LATAM realizou, nesta terça-feira (25/6), seu quarto roadshow para agentes de viagens. Com o objetivo de capacitar e reconhecer o papel estratégico dos agentes como aliados para explorar e desenvolver mais oportunidades no turismo nacional, a companhia escolheu Belo Horizonte para a segunda edição de 2024 do evento. O evento na capital mineira contou com a participação de 70 agentes de viagens da região e da BH Airport, que apresentou um panorama completo e enriquecedor das melhorias contínuas promovidas no aeroporto.

Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil, reforça a importância da iniciativa para a integração dos milhares de parceiros espalhados pelo País ao ecossistema da LATAM. “Reconhecemos o papel estratégico do agente de viagem para abrir e desenvolver oportunidades pelo Brasil e vamos até ele para promover uma verdadeira integração aos nossos produtos e serviços”, explica.

O evento realizado no Ouro Minas Hotel contou com a participação de agentes de viagens e especialistas da LATAM para capacitação em todos os produtos e serviços da companhia. Houve ainda uma apresentação do time de Vendas da LATAM Brasil sobre resultados alcançados e perspectivas, além de momentos de interação no Coffee Break.

CRESCIMENTO DA LATAM EM BELO HORIZONTE

O roadshow da LATAM em Belo Horizonte acontece após a companhia ter iniciado recentemente as operações da rota internacional Belo Horizonte-Santiago (Chile). Com três operações por semana, a rota diminui de 8 para 5 horas o tempo médio da viagem entre as localidades na comparação com um voo com conexão. A previsão da LATAM é de que mais de 46 mil passageiros sejam transportados anualmente entre Minas Gerais e o Chile.

CRESCIMENTO DA LATAM NO BRASIL

Mais eficiente e competitiva, a LATAM opera atualmente a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para mais de 50 aeroportos em território nacional. Na prática, lidera a aviação brasileira desde 2021 (em RPK), segundo a ANAC. O índice calculado pela ANAC considera a quantidade de passageiros por quilômetro transportados pela empresa sobre o volume de passageiros por quilômetro transportados por todas as companhias aéreas que operam no País.

Somente em 2023, quando transportou 33 milhões de passageiros domésticos no Brasil, a LATAM viu crescer em 8% a sua operação em todo o território nacional, na comparação com 2022. O avanço tem uma razão: no último ano, 15 dos 17 novos aviões recebidos direto de fábrica pelo grupo LATAM foram direcionados para a sua operação brasileira.

Em 2024, a LATAM prevê a chegada de mais aviões e um novo crescimento de 8% a 10% na sua operação doméstica no Brasil, na comparação com 2023. Na prática, serão adicionados no País mais de 3 milhões de assentos da companhia no ano.

Na operação internacional, a LATAM também liderou o mercado brasileiro em março de 2024, com participação de 24%, segundo a ANAC. Atualmente, é a empresa aérea que mais transporta turistas ao Brasil, com voos próprios a partir de 90 aeroportos no exterior. Em novembro de 2023, vale lembrar, a LATAM e a Embratur assinaram um acordo de cooperação técnica para promover o País internacionalmente.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.









