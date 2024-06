Líder Aviação anuncia abertura de novas turmas para Programa de Formação Técnica em manutenção de aeronaves

Alto contraste

Líder Aviação: novas turmas para Programa de Formação Técnica em manutenção de aeronaves Divulgação Líder Aviação

A Líder Aviação, maior empresa de aviação executiva da América Latina, acaba de abrir novas turmas para o Programa de Formação Técnica em manutenção de aeronaves. O estágio é remunerado e há possibilidade de contratação após a finalização do programa e aprovação na prova da ANAC.

Com vagas para Aracaju, Brasília, Fortaleza, Macaé, São Paulo e Rio de Janeiro, o curso é voltado para pessoas maiores de 18 anos, com ensino médio concluído e curso técnico em mecânica, mecatrônica, elétrica ou eletrônica.

Os selecionados para o programa terão estágio remunerado, vale refeição, vale transporte, bolsa de estudos e pagamento das taxas da ANAC para obtenção das certificações necessárias.

O curso oferece uma abordagem prática e teórica, proporcionando uma experiência completa e imersiva. Os participantes terão acesso a treinamentos e orientações de profissionais experientes, garantindo um aprendizado eficaz e atualizado.

A iniciativa visa atender à crescente demanda por profissionais qualificados para atuar nos mercados onshore, offshore e na aviação executiva. Por meio de Certificados de Capacitação Técnica (CCT), o programa forma mão de obra altamente qualificada para atuar como Auxiliares de Manutenção de Aeronaves, desempenhando um papel crucial na manutenção de aviões e helicópteros.

Os interessados podem realizar suas inscrições através do site www.vagas.com.br/v2650274 .

Sobre a Líder Aviação

É a maior empresa de aviação executiva da América Latina. Fundada há 65 anos, conta com mais de 1.300 colaboradores e uma frota de mais de 50 aeronaves, atuando em cinco unidades de negócio: fretamento de aeronaves; serviços aeroportuários; vendas e aquisições de aeronaves; serviços de manutenção; operações de helicópteros para a indústria de óleo e gás. Com presença em 21 bases operacionais nos principais aeroportos brasileiros, conta com uma equipe bilíngue atuando em escala 24/7 e treinada constantemente para prestar todos os serviços com segurança, agilidade e qualidade. A Líder também oferece serviços de corretagem de seguro aeronáutico, treinamentos em simulador de voo e reparos em pás de helicópteros.

