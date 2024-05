TAAG assume operação exclusiva da rota Luanda-Lisboa com a sua frota internacional Com dois voos diários, a rota será operada por duas aeronaves Boeing 777-300ER

TAAG: operação exclusiva da rota Luanda-Lisboa (Angola Airlines)

Dando seguimento ao plano de manutenção e recuperação da frota e, no sentido de responder melhor às necessidades do mercado e à sua estratégia de negócio, a TAAG Linhas Aéreas de Angola assumiu, recentemente, a operação exclusiva da rota Luanda-Lisboa, com a sua frota internacional.

A ligação, que conta com dois voos diários, será operada por duas aeronaves Boeing 777-300ER, com capacidade total para 293 passageiros distribuídos entre primeira classe, classe executiva e econômica.

O serviço anteriormente era realizado com recurso a uma aeronave da companhia aérea HiFly, em regime de wet lease, devido à manutenção da frota internacional da TAAG, especificamente, o modelo Boeing 777 300ER.

“Queremos agradecer à HiFly pela colaboração durante o período de vigência deste acordo, que assegurou o reforço da nossa operação e o bom funcionamento de uma rota prioritária para a TAAG. O serviço de Luanda-Lisboa desempenha um importante papel em vários níveis, desde a dinamização econômica à coesão social, e esta solução representou um compromisso de, junto à HiFly, garantir um serviço confiável e eficiente aos nossos passageiros”, ressalta Nelson de Oliveira, PCE da TAAG.

Portugal é um dos destinos preferenciais e a porta de entrada da Europa para diversos passageiros, entre turistas, famílias e empresários, oriundos de Angola, África e América do Sul. Paralelamente, Angola se posiciona como um hub importante para receber e redirecionar tráfego vindo de Portugal para os diversos destinos do sul, ocidente e centro do continente africano.

Sobre a TAAG

A TAAG – Angola Airlines – foi fundada em 1938 e está baseada em Luanda, capital do país. Por mais de 80 anos, a TAAG conecta os angolanos por meio de ligações domésticas e internacionais. Trata-se de uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 11 destinos domésticos e 13 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local.





