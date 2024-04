Vendas de aeronaves aquecem mercado de seguro aeronáutico Compra e venda de aeronaves particulares estão aquecidas em 2024, lideradas pelo agronegócio – com maior demanda para seguros aeronáuticos,que registram grande crescimento no mês de fevereiro

Enquanto a aviação comercial enfrenta uma crise econômica, ainda sob reflexo

da pandemia, a aviação geral no Brasil passa por um boom de compra e venda

de aeronaves, novas e usadas, principalmente no segmento de agronegócios,

com consequente recorde de movimentação de pousos e decolagens. Esse

boom do mercado reflete no setor de seguros aeronáuticos, com grande

crescimento da procura para seguros de aeronaves somente em fevereiro de

2024.

Em 2019, segundo a ABAG (Associação Brasileira de Aviação Geral), foram

875,9 mil pousos e decolagens de aeronaves de negócios nos 100 maiores

aeroportos do País. Em 2023, esse número saltou para 926,1 mil operações.

Segunda maior frota mundial de jatos, o Brasil possuía 780 jatos em 2022 e, no

último ano, esse número saltou para 852.

O mercado de fretamento está acelerado e impressiona até mesmo quem já

atua no mercado há mais de uma década. Segundo Luiz Eduardo Moreira,

CEO da VOKAN Seguros, a tendência observada em anos anteriores mostrava

janeiro e fevereiro com baixa procura por seguros. “Em 2024, entretanto, esse

número se reverteu. Em fevereiro, tivemos um crescimento de quase 100% em

nossa receita em relação ao ano passado.”

Moreira afirma que uma de suas três maiores parceiras importou 15 aeronaves

somente em janeiro. “O volume está muito grande no mercado de usados e os

fabricantes também já tem aeronaves zero vendidas até 2026, o que vai gerar

um volume de entregas grande nos próximos anos, impulsionadas pelo

agronegócio.”

Na VOKAN, o proprietário/operador personaliza sua apólice de seguros de

acordo com a sua operação. Como corretor superespecializado, a VOKAN tem

condições de adequar a cobertura de acordo com as características e uso da

aeronave. “Este entendimento da operação muitas vezes determina se a

seguradora vai ou não pagar um sinistro, pois o que vemos hoje no mercado

são muitas apólices que não refletem a real operação da aeronave e que

podem ter sua cobertura prejudicada em eventual sinistro”, afirma Moreira.

SOBRE A VOKAN

A VOKAN nasceu em 2013 como uma corretora boutique e é especializada nos

seguintes segmentos de seguros: aeronáutico, náutico, agrícola e linhas

financeiras e personal. A corretora tem como lema estar sempre próxima dos

seus clientes, realizando uma consultoria completa de riscos nos segmentos

em que atua. Atualmente possui mais de 3000 clientes na carteira, quatro filiais próprias e diversos representantes espalhados pelo país.