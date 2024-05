PGR pede para incluir na Interpol nomes de fugitivos do 8/1

Alto contraste

A+

A-

Equipes da Força Nacional durante atos extremistas Equipes da Força Nacional durante atos extremistas (Joedson Alves/Agência Brasil)

A Procuradoria-Geral da República pediu nesta quarta-feira (15) a inserção dos mandados de prisão de envolvidos do 8 de Janeiro na difusão vermelha da Interpol. Eles são suspeitos de terem fugido do país e de terem quebrado as tornozeleiras. Até o momento foram identificadas seis pessoas com quebra de tornozeleira e foragidas e duas apenas foragidas.

O movimento ocorre após reportagem mostrar que pessoas suspeitas de participar de atos extremistas têm mandados de prisão em aberto ou fugiram para fora do país após quebrar as tornozeleiras eletrônicas.

Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou mais 10 pessoas pelos atos de 8 de janeiro do ano passado. Com isso, foram sentenciados até o momento 216 acusados de envolvimento na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Ao todo, a PGR apresentou cerca de 1,4 mil denúncias relacionais aos atos golpistas de 8 de janeiro. Foram fechados, até o momento, 203 acordos com réus acusados de crimes menos graves.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.