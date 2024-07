Bruno Reis tem 65% dos votos válidos para Prefeitura de Salvador, diz pesquisa

Três Poderes |Do R7

Bruno Reis aparece em primeiro, e Geraldo Júnior, em segundo Montagem - Jefferson Rudy/Agência Senado - 14.2.2017 e Rafael Martins/GOVBA - 3.5.2023

Pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (8) para a Prefeitura de Salvador mostra que o atual prefeito da cidade, Bruno Reis (União Brasil), tem 65% dos votos válidos no cenário estimulado, quando uma lista com os nomes de possíveis candidatos é apresentada aos eleitores.

Reis lidera com uma diferença de 39 pontos percentuais em relação ao segundo colocado, o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), que tem 26%. Veja os números:

Votos válidos

Bruno Reis (União Brasil) - 65%

Geraldo Júnior (MDB) - 26%

Kleber Rosa (PSOL) - 8%

Giovani Damico (PCB) - 1%

Eslane Paixão (UP) - 0%

Victor Marinho (PSTU) - 0%

O levantamento foi realizado com 1.000 entrevistados, entre os dias 5 e 6 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BA-00753/2024, tem um nível de confiança de 95%.

Considerando os votos nulos e brancos, Reis continua em primeiro, mas com 50% das intenções de voto. Geraldo Júnior é o segundo, com 20%. Confira:

Cenário estimulado

Bruno Reis (União Brasil) - 50%

Geraldo Júnior (MDB) - 20%

Kleber Rosa (PSOL) - 6%

Giovani Damico (PCB) - 1%

Eslane Paixão (UP) - 0%

Victor Marinho (PSTU) - 0%

Nulo/branco - 12%

Não sabem/não responderam - 11%

Na pesquisa espontânea, sem que os eleitores sejam informados sobre os nomes de quem pode concorrer, Reis tem 22%, e Geraldo Júnior, 7%. Veja:

Cenário espontâneo

Bruno Reis (União Brasil) - 22%

Geraldo Júnior (MDB) - 7%

ACM Neto (União Brasil) - 4%

Rui Costa (PT) - 3%

Kleber Rosa (PSOL) - 3%

João Roma (PL) - 1%

Pastor Sargento Isidório (Avante) - 1%

Olívia Santana (PCdoB) - 1%

Otto Alencar (PSD) - 1%

Outros - 3%

Nulo/branco - 13%

Não sabem/não responderam - 41%

Segundo turno

O instituto fez uma projeção de segundo turno entre Reis e Geraldo Júnior. O atual prefeito tem 52% das intenções de voto, enquanto o político do MDB aparece com 24%. Nulo e branco são 11%, ao passo que não sabem e não responderam somam 13%.

Considerando os votos válidos, Reis tem 68%, e Geraldo Júnior, 32%.